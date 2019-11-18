مدير تعليم شرورة يتوعد بعد مقتل طالب

المواطن - شرورة

أكد مدير تعليم شرورة، فهد بن صالح عقالا، أن المعلومات الأولية بشأن مقتل طالب على يد آخر، تشير إلى عدم وجود أي خلاف مباشر بين المجني عليه والجاني.

وقال عقالا في تصريحات إلى برنامج “تم” على قناة SBC اليوم الاثنين: إن الطالب الجاني أتى بعد الطابور الصباحي ولم يكن يحمل أي سلاح وفق التحقيقات الأولية.

وتابع: لا زالوا في التحقيقات في مراجعة الكاميرات، ومن يثبت تقصيره أيًّا كان موقعه سيتحمل مسؤولية هذا التقصير.

وفي وقت سابق، كشف والد الطالب خالد حمد محمد النهدي، الذي قتل صباح أمس الأحد في مدرسة أبي هريرة المتوسطة بحي الفهد بمحافظة شرورة، طعنًا على يد زميل له في فناء المدرسة، بعد مشاجرة وقعت بينهما، تفاصيل جديدة عن الحادث.

وقال والد الضحية في تصريحات إلى “المواطن“: إن ابنه يبلغ من العمر 15 عامًا ويدرس بالصف الثالث المتوسط، موضحًا أن المشاجرة وقعت في فناء المدرسة عند الساعة 11.30 من صباح أمس الأحد، وأنه لا يعلم عن أي خلافات سابقة بين الجاني والمجني عليه.