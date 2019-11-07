مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن 11 #وظيفة بالرياض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض عن توفر وظائف شاغرة في مجال (الطب والرعاية الصحية والتمريض) لحملة (درجة البكالوريوس)، وفق المسميات التالية:
1- منسق طبي (Medical Coordinator) أ/ 3 وظائف / رجال
درجة البكالوريوس في إدارة المستشفيات
ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
2- منسق الطوارئ (Emergency Coordinator) أ/ 2 وظيفتان / نساء
درجة البكالوريوس في الخدمات الطبية الطارئة
ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
3- مدير أسِرّة Bed Manager أ/ 2 وظيفتان / للرجال والنساء
درجة البكالوريوس في التمريض
ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
4- منسق الجراحة الاختيارية (Elective Surgery Coordinator) أ/ 4 وظائف / للرجال والنساء
درجة البكالوريوس في إدارة المستشفيات
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