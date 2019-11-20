مران #الهلال .. مناورة وتكتيك

المواطن - مروة نبيل

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانهم الثالث في اليابان، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراة أوراوا ريد دايموندز.

وركز الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية اليوم على الجوانب الفنية، وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل.

وتخلل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم تدريبات لياقية متنوعة، تطبيقات فنية وتكتيكية، واختتم رازفان الحصة التدريبية بمناورة على جزء من الملعب وتدريبات تفكيك العضلات.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانًا مغلقًا، مساء يوم غد الخميس، استعدادًا لخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ويلعب الهلال ضد أوراوا الياباني، يوم الأحد المقبل، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، علمًا بأن الزعيم فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله البيروفي أندريه كاريلو.