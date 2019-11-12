مساء اليوم.. تكريم مهندس الكلمة في ليلة البدر

المواطن - الرياض

اكتملت التحضيرات والتجهيزات الضخمة استعداداً لتكريم الأمير بدر بن عبدالمحسن، مساء اليوم الثلاثاء، في ليلة استثنائية تحمل اسم “ليلة البدر”.

وتنطلق ليلة البدر التي تتخللها أمسية شعرية لمهندس الكلمة، في واجهة الرياض الليلة بمشاركة فنان العرب محمد عبده، الذي سيقدم العديد من الأغنيات من كلمات البدر.

ويشارك في الأمسية نخبة من الفنانين، منهم عبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله ونوال الكويتية.

ومن المقرر أن يغني فنان العرب، الذي جمعه مع البدر أكثر من 30 عملاً فنياً طيلة الأعوام الماضية، عدداً من القصائد التي سجلت نجاحاً في مقدمتها “أبعتذر”.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، قد نشر مقاطع فيديو عبر حسابه تويتر، كشف فيها أبرز التحضيرات لليلة الغنائية الساهرة.

وأعلن آل الشيخ عن مفاجأة سارة للجمهور بإعلانه ظهور الفنان عبدالمجيد عبدالله في ليلة البدر؛ وهي المشاركة الثانية للفنان عبدالمجيد عبدالله في فعاليات موسم الرياض بعد ظهوره في حفلة ليلة سهم الماضية.