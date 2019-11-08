مسابقة جديدة لـ موسم الرياض بجائزة 50 ألف ريال

مسابقة جديدة لـ موسم الرياض بجائزة 50 ألف ريال

2019/11/08
الساعة 11:05 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أطلق موسم الرياض مسابقة جديدة لصناع المحتوى، بجائزة قيمتها 50 ألف ريال.

وقال موسم الرياض في تغريدة له عبر “تويتر” مساء اليوم الاثنين: صانع محتوى عظيم ومحترف؟ حنا نقدّر موهبتك ونروج فيديوهاتك من خلال مسابقة فيديو موسم الرياض.. شارك معنا وورينا الموسم من زاوية كاميرتك وبتستحق فرصة الفوز بجائزة قيمتها 50 ألف ريال سعودي.

وفي وقت سابق، حذرت الهيئة العامة للترفيه من مخالفات أنظمة الذوق العام التي قد يقع فيها زوار موسم الرياض، مؤكدةً أنه يجب على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة عن أي مخالفة لأنظمة الذوق العام.

وشددت الهيئة في تغريدات لها عبر “تويتر”، مساء اليوم الجمعة، على أن اتّباع أنظمة موسم الرياض، والتقيد بضوابط الذوق العام يعكس صورة مثالية عن مجتمعنا.

وطالبت الترفيه في سياق آخر، بتجنب التدخين في الأماكن المزدحمة بالأطفال أو المجهزة للمشي وتجمعات العائلة؛ لأن من حق الجميع الاستمتاع بهواء صحي نقي في موسم الرياض.

‎وسوم

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    فيصل عبدالرحمن شراحيلي
    ضيف
    فيصل عبدالرحمن شراحيلي

    إقرار ممتاز لاذوق العام وموسم الرياض وربي شي جميل وممتاز

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