مسام ينتزع 1,528 لغماً في اليمن
خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر

مسام ينتزع 1,528 لغماً في اليمن

2019/11/12
الساعة 1:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2019م، من انتزاع 1,528 لغماً منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و 438 لغمًا مضادة للدبابات و 1,061 ذخيرة غير متفجرة، و 20 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 103,737 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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