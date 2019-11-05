مستشفى الهيئة الملكية بينبع يعلن توفر 33 #وظيفة شاغرة

المواطن - ينبع

أعلن مستشفى الهيئة الملكية بينبع عن توفر 33 وظيفة شاغرة في المجالات ( الإدارية ، الطب والرعاية الصحية والتمريض ) للرجال والنساء ، وفق التالي :

– الشروط العامة :

1- سعودي الجنسية .

2- أن لا يقل تقدير المؤهل العلمي عن ( جيد ).

3- استيفاء شرط الخبرة العملية في مجال عمل الوظيفة.

5- معادلة الشهادة للحاصلين على المؤهل العلمي من خارج السعودية.

6- حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الصحية).

– مسميات الوظائف :

أخصائي مكتبات طبية

سكرتير طبي

أخصائي جبس و تجبير

فني جبس وتجبير

محقق إداري

مساعد طبيب أسنان (نساء)

أخصائي تخدير

فني تخدير

أخصائي أشعة (تفتيت حصى)

فني تخطيط دماغ وعضلات

أخصائي قياس السمع

أخصائي علاج النطق

أخصائي قسطرة القلب

فني قسطرة القلب

أخصائي تخطيط قلب

فني تخطيط قلب

أخصائي تخطيط القلب الصوتي .

أخصائي نفسي

أخصائي إمداد التعقيم

فني إمداد التعقيم

صيدلي إكلينيكي

معالج مهني

أخصائي علاج طبيعي (نساء)

أخصائي إسعاف وطوارئ

أخصائي أشعة

أخصائي مكافحة العدوى

أخصائي بنك الدم

فني بنك الدم

أخصائي – مختبرات (PATHOLOGY)

ممارس مكافحة العدوى

مدير مكافحة العدوى

مسؤول تعليم التمريض

أخصائي تمريض

– للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا ) .