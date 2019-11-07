مستشفى دلة يعلن عن توفر وظائف شاغرة بمدينة الرياض

المواطن - الرياض

أعلن مستشفى دلة عن توفر وظائف شاغرة، للعمل بمدينة الرياض، وذلك وفق التفاصيل التالية:

1- أخصائي (التعقيم المركزي) (CSSD)

درجة البكالوريوس أو دبلوم في التعقيم.

خبرة سنتين في نفس المجال (المفضل).

يجيد اللغة الإنجليزية.

ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

2- مندوب مبيعات صيدلية (Pharmacy Sales Representative)

– المتطلبات:

1 – دبلوم المدرسة الثانوية

2- خبرة سنتين كممثل مبيعات

3- يجيد اللغة الإنجليزية

المهارات المطلوبة:

1- مهارات التواصل الجيد

2- مهارات مبيعات قوية

3- محو الأمية الحاسوبية

3- موظف السجلات الطبية (MEDICAL RECORDS OFFICER)

التعليم والعمل متطلبات الخبرة

بكالوريوس إدارة المستشفى أو أي مجال ذي صلة.

المعرفة المتخصصة / الخبرة / المهارات

المعرفة يالمصطلحات الطبية

المعرفة باللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا.

يجيد الحاسب.

بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن 5 سنوات

– للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا )