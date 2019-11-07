مستشفى دلة يعلن عن توفر وظائف شاغرة بمدينة الرياض

أعلن مستشفى دلة عن توفر وظائف شاغرة، للعمل بمدينة الرياض، وذلك وفق التفاصيل التالية:
1- أخصائي (التعقيم المركزي) (CSSD)
درجة البكالوريوس أو دبلوم في التعقيم.
خبرة سنتين في نفس المجال (المفضل).
يجيد اللغة الإنجليزية.
ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
2- مندوب مبيعات صيدلية (Pharmacy Sales Representative)
– المتطلبات:
1 – دبلوم المدرسة الثانوية
2- خبرة سنتين كممثل مبيعات
3- يجيد اللغة الإنجليزية
المهارات المطلوبة:
1- مهارات التواصل الجيد
2- مهارات مبيعات قوية
3- محو الأمية الحاسوبية
3- موظف السجلات الطبية (MEDICAL RECORDS OFFICER)
التعليم والعمل متطلبات الخبرة
بكالوريوس إدارة المستشفى أو أي مجال ذي صلة.
المعرفة المتخصصة / الخبرة / المهارات
المعرفة يالمصطلحات الطبية
المعرفة باللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا.
يجيد الحاسب.
بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن 5 سنوات
– للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا )