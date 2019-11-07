مستشفى دلة يعلن عن توفر وظائف شاغرة بمدينة الرياض

مستشفى دلة يعلن عن توفر وظائف شاغرة بمدينة الرياض

2019/11/07
الساعة 8:38 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن مستشفى دلة عن توفر وظائف شاغرة، للعمل بمدينة الرياض، وذلك وفق التفاصيل التالية:

1- أخصائي (التعقيم المركزي) (CSSD)

درجة البكالوريوس أو دبلوم في التعقيم.
خبرة سنتين في نفس المجال (المفضل).
يجيد اللغة الإنجليزية.
ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

2- مندوب مبيعات صيدلية (Pharmacy Sales Representative)

– المتطلبات:
1 – دبلوم المدرسة الثانوية
2- خبرة سنتين كممثل مبيعات
3- يجيد اللغة الإنجليزية
المهارات المطلوبة:
1- مهارات التواصل الجيد
2- مهارات مبيعات قوية
3- محو الأمية الحاسوبية

3- موظف السجلات الطبية (MEDICAL RECORDS OFFICER)

التعليم والعمل متطلبات الخبرة

بكالوريوس إدارة المستشفى أو أي مجال ذي صلة.
المعرفة المتخصصة / الخبرة / المهارات

المعرفة يالمصطلحات الطبية
المعرفة باللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا.
يجيد الحاسب.
بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن 5 سنوات
– للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا )


‎وسوم

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