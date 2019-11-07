مستفيد يسأل وحساب المواطن يجيب.. لدي بنتان تم تسجيلهما بـ حافز هل يتأثر الدعم؟

المواطن - الرياض

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع سؤال مستفيد بشأن مدى تأثر الدعم المستحق بالتسجيل في حافز.

وجاء في سؤال المستفيد الذي وجهه عبر حساب خدمة العملاء “السلام عليكم.. عندي بنتان تم تسجيلهما في حافز.. هل يؤثر علي في حساب المواطن”.

ورد برنامج حساب المواطن بقوله: “وعليكم السلام، برنامج حساب المواطن منفصل عن برنامج حافز ولا يؤثر على تسجيلك في حساب المواطن، ولكن سيتم احتسابه من ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عن دخل حافز واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز”، نسعد بخدمتك”.

التسجيل مستمر:

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل عبر هذا الرابط (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

شروط الأهلية

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.