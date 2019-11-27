مسك الختام .. الدوسري عريس النهائي و #الهلال يسيطر بسبعة لاعبين

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي الهلال مسك الختم، وذلك بالتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2019، في نسخة هي الأميز والأروع للفريق الهلالي الذي قدم مستويات مميزة، لاسيما في مباراتي النهائي أمام نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني.

ويدين الهلال وجماهيره بالفضل للنجم سالم الدوسري، الذي كان واحدًا من العناصر الرئيسية التي تسببت في حصد الهلال للبطولة الآسيوية، خاصة أن هدفه الأول في شباك أوراوا كان الممهد الرئيسي لاقتراب اللقب الأغلى لبيت الهلال بعد غياب دام 19 عامًا.

وبعد تألقه في إياب النهائي، تُوج اللاعب سالم الدوسري بلقب لاعب الأسبوع في بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2019.

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري أبطال آسيا عبر تويتر أن سالم الدوسري تُوج بلقب لاعب الأسبوع بعدما نال 9.4 من أصل 10 درجات متفوقًا في التصويت على سبعة لاعبين آخرين وهم: ” أندري كاريلو من الهلال، عبدالله المعيوف من الهلال، بافيتيمبي غوميز من الهلال، محمد البريك من الهلال، نيشيكاوا حارس أوراوا الياباني، عبدالله عطيف من الهلال، علي البليهي من الهلال”.

مباراة لن تنسى

وكان الهلال تمكن من الفوز على أوراوا بنتيجة 2-0 يوم الأحد الماضي في مدينة سايتاما اليابانية حيث سجل سالم الدوسري وبافتيمبي غوميز هدفي الفوز لأزرق العاصمة.

الهلال يتحدى بطل إفريقيا

وسيواجه الهلال، نادي الترجي التونسي يوم 14 ديسمبر المقبل في المباراة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.