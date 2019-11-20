مسك تطلق معسكرات تدريب لـ100 رائد أعمال

المواطن - واس

أطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” مُمثلاً في مبادرة مسك الابتكار، معسكرات تدريبية في خمس مدن، تستهدف 100 من رواد الأعمال ذوي الخبرة في إدارة المنتجات والتسويق والمحاسبة والشؤون المالية وإدارة الموارد البشرية والاتصالات، وذلك بالتعاون مع (فلات 6 لابز) Flat6Labs ، الذي يعد برنامج مسرعات أعمال إقليمي يرعى ويستثمر في رواد الأعمال ممن لديهم شغف لتحقيق أفكار متطورة.

وتعد معسكرات التدريب التي أطلقت في (الرياض – جدة – المدينة المنورة – الخبر – القصيم) اعتبارًا من 17 صفر 1441هـ الموافق 26 أكتوبر 2019م حتى 19 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 18 ديسمبر من عام 2019م، أحد البرامج التي تطلقها مبادرة مسك الابتكار الرامية إلى تعزيز المواهب السعودية، التي من شأنها أن تسهم في بناء جيل قادم من المفكرين في مجال التصميم وصانعي المحتوى الرقمي ومبتكري الأعمال ومصدري التكنولوجيا.

ويركز برنامج عمل المعسكر على أن تكون أفكار المرشحين والشركات الناشئة تتمحور حول قطاعات التكنولوجيا المالية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات التعليم والمنصات التعليمية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والبيانات العملاقة والتحليلات والبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية إضافة إلى الابتكارات المستدامة، في حين تبرز محاور أخرى ستتناولها المعسكرات حول إدارة المنتج والتسويق والمحاسبة والشؤون المالية والموارد البشرية والاتصالات.

وتعد مثل هذه التجمعات فرصةً من فرص اكتشاف كفاءات شابة واعدة يمكنها قيادة شركات قادرة على تعزيز اقتصاد المستقبل، في حين سيستفيد أصحاب المشاريع الناشئة من الإرشادات التي سيقدمها خلال المعسكرات خبراء محليون ودوليون.

يذكر أن مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية يعمل على إطلاق برامج متنوعة من خلال عدة مبادرات، ومن بين مبادرات المركز مبادرة مسك الابتكار التي تسعى لدعم الشركات الناشئة، وذلك لتأهيل الكفاءات الشابة وتمكين مشاريعهم من النجاح عبر دعم الأفكار الخلاقة، وتحرص على رفع مستوى التأهيل الاحترافي والمهاري لدى الشباب، وتمكينهم من امتلاك مهارات المستقبل والحصول على أعلى المعايير العالمية للتدريب في مجال التقنية والابتكار وريادة الأعمال، عبر الاستفادة من أفضل التجارب وتوسيع نطاق تواصلهم محلياً ودولياً، بما يساعدهم على بدء مشاريع استثمارية وريادية تسهم في تنمية مجتمعهم وأوطانهم والعالم، وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجهات مسك الخيرية في التشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل في المملكة.