مشاركة جميع المنتخبات في خليجي 24 بالدوحة

المواطن - الرياض

أكدت مصادر أن منتخبات المملكة والإمارات والبحرين قررت المشاركة في “خليجي 24” بالدوحة.

وقالت المصادر بحسب ما ذكرت صحيفة عكاظ: إن اتحاد كأس الخليج سيعقد اجتماعًا اليوم الأربعاء لتحديد موعد إعادة القرعة لتوزيع المنتخبات على مجموعتين.

الإمارات تعلن:

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن مشاركة المنتخب الإماراتي في بطولة كأس الخليج بنسختها الـ24، والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن كان قد اعتذر عن المشاركة برفقة المملكة والبحرين.

ونشر الاتحاد الإماراتي بيانًا جاء فيه: “بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام للفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة، قرر اتحاد الكرة مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة”.