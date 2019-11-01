مشاركون بدافوس الصحراء : فرصة ممتازة لتعزيز الروابط التجارية الدولية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

جذب منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في دورته الثالثة التي عقدت خلال في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر في الرياض، أكثر من 6 آلاف مشارك.

وقال المشاركون السعوديون في المنتدى لـ”سبوتنيك بالفرنسية”، إن دافوس الصحراء يعزز الثقة في اقتصاد الدول العربية على الساحة الدولية.

وقال غسان الشبل، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية السعودية: “الثقة في منطقتنا العربية آخذة في التنامي، هنا رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد، هذه فرصة ممتازة لتعزيز الروابط التجارية الدولية”.

العلاقات الاقتصادية بين الرياض وموسكو:

ووفقًا لماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، فإن دافوس الصحراء 2019، ينبغي أن يشجع التجارة بين المملكة العربية السعودية وروسيا التي تتزايد بالفعل.

وتابع: “هناك العديد من الإمكانيات للتعاون السعودي الروسي، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والتعليم والفنون”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة صندوق الصناديق السعودية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عادل العتيق: “منتدى الرياض هو واحد من أكبر 3 منتديات استثمارية في العالم” متابعًا أنه تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مجال الطاقة والاستثمار.

من جانبه، أعلن رجل الأعمال بدر الراجحي أن مبادرة مستقبل الاستثمار كان ناجحًا، مؤكدًا على أنه تم عقد اجتماعات هامة بشأن تنمية قطاع الطاقة.

وتابع: “المؤتمر جمع بين أفضل العقول من جميع أنحاء العالم، وينبغي أن يسفر ذلك عن نتائج جادة، ولدى رجال الأعمال فرصة كبيرة للنظر في أفكارهم ومشاريعهم”.

التنظيم المثالي:

وتحدث محلل دينيس ميلنيك في المجموعة المالية “كاليتا-فينانس” (خبراء اقتصاديين روس) لـ”سبوتنيك” عن نقاط قوة المنتدى في الرياض، قائلًا إنه جاء منظم بشكل مثالي، وهذا يمكن ملاحظته.

وتابع: “الاستقرار السياسي للمملكة العربية السعودية، على الرغم من بعض الصعوبات في المنطقة والمشاكل مع الجيران، يضمن ثقة المستثمرين، اقتصاد البلد الكبير يجذب المستثمرين الأجانب”.