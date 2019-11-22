مشاعل النور.. شكرًا لكل معلم سعودي
مهنة من أشرف المهن

مشاعل النور.. شكرًا لكل معلم سعودي

2019/11/22
الساعة 11:27 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

المعلمون والمعلمات مشاعل نور وضياء ينشرون العلم والهدى في عقول الأجيال، لينشأ جيل جديد يحمل لواء وراية العلم والعمل لرفعة الوطن.

وتفاعل المغردون عبر وسم “شكرًا لكل معلم سعودي”، حيث أكدوا على شرف هذه المهنة، والدور الذي قوم به المعلمون والمعلمات في هذا الوطن، لتربية النشء على المثل والقيم العليا.

وعلق عبدالله بقوله: “للأسف؛ إن أي حرب على المعلم هي حرب على الأجيال القادمة، لا يمكن لأي إنسان أن ينجِز تحت ظل التشكيك والتخوين”.

وقال آخر “قم للمعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا، فالمعلم هو الذي يخرج الطبيب والمهندس والفنان والجندي وليسوا هم مَن يخرجوه”.

وعلقت الابتدائية 352 عبر حسابها في “تويتر”: “شكرًا لكل معلم سعودي ولكل معلمة سعودية أعطت وأخلصت وبذلت الجهد لبناء الأجيال وتنشئة العقول والنفوس.. العلمُ نورٌ والمُعلّمُ شمعةٌ”.

وغرد عبدالوهاب بن حمران بقوله: “أن يصطفيك الله لتكون مشعلًا يضيء سناه للأجيال، فهذا لا شك تكريمٌ من الله لك، بالنسبة لي كان لكل معلمٍ درسني أثر في حياتي، جزى الله من يعلم الناس الخير خيرًا وشكرًا لكل معلم سعودي”.

وقال آخر “من تعب لإخراج الأجيال القادمة، وهنيئًا له الأجور العظيمة، فكل خير يعمله الطالب في المستقبل مما تعلمه من المعلم، فله أجره، قال الرسول (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا).

 

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