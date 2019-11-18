مشاهد من أمطار الخير على الرياض

مشاهد من أمطار الخير على الرياض

2019/11/18
الساعة 10:13 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - الرياض

شهدت العاصمة الرياض خلال الساعات القليلة الماضية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تفاعل معها المواطنون خاصة الأطفال.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، وأجزاء من منطقة حائل, في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية.

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