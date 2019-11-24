مشتري عود راشد الماجد يبيعه بـ1.5 مليون

المواطن - الرياض

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن مفاجأة بشأن عود الفنان راشد الماجد الذي تم بيعه يوم الجمعة الماضي في مزاد علني بمبلغ 600 ألف ريال.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر”: “إن مشتري عود المطرب راشد الماجد خلال المزاد، باعه في اليوم التالي بمبلغ مليون ونصف المليون ريال”.

يذكر أن أحد الأشخاص كان قد اشترى العود، في مزاد علني أقيم الجمعة الماضية عقب حفل الفنان راشد الماجد على مسرح الفنان محمد عبده في منطقة “البوليفارد” ضمن فعاليات موسم الرياض.

وذكر الماجد في وقت سابق أن العود المبيع أُهدي له من الملحن الراحل صالح الشھري قبل 27 عاماً، وأنه لحّن عليه أشهر أغنياته.