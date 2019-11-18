مشروعات تطويرية وخدمية برجال ألمع

المواطن - محمد الغبيشي - رجال ألمع

تعكف بلدية محافظة رجال ألمع- حاليًّا- على تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين والمقيمين، والتي تنوعت أشكالها بين مشاريع لدرء أخطار السيول وصيانة للطرق وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

كذلك تشمل مشروعات صيانة الأعمدة الكهربائية والإنارة بطرق وشوارع المحافظة والمراكز التابعة لها والداخلة ضمن خدماتها، وتأتي هذه المشاريع ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين والإسهام في رقي المحافظة بشكل خاص ومنطقة عسير بوجه عام، وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد رئيس بلدية رجال ألمع، سعيد بن علي حافظ، أن هذه المشاريع المقامة حاليًّا تأتي ضمن الخطة الزمنية الموضوعة لأنشطة البلدية والتي تستهدف الارتقاء بالخدمات البلدية بالمحافظة.

وأضاف حافظ أن هذه المجهودات تتنوع أشكالها في مجالات عدة، ومنها مجال درء أخطار السيول، حيث تقوم البلدية بتنفيذ العديد من المشروعات والعبارات والمزلقانات التي تسهم في درء الأخطار المصاحبة للسيول والأمطار الغزيرة، حيث تقوم البلدية حاليًّا بتنفيذ المرحلة الأولى في تنفيذ عبارة طريق قرية شوقب، إضافة لاستمرار العمل في إنشاء عبارة برقعاء وعبارة ضبيان.

كما تقوم البلدية حاليًّا بتنفيذ العديد من المزلقانات في كل من: قرية الأهمال والتي تم حاليًّا تسوية الأرض للبدء في المشروع، قرية (عرضة)، والتي يمر المشروع فيها الآن بالمرحلة الثانية من تنفيذه، مزلقان وادي يدمان بطول 1700م، والذي أصبح في المرحلة الثانية من مراحل التنفيذ، تسليم المقاول موقع تنفيذ مزلقان بوادي ثاه للبدء في المشروع، وكذلك استمرار العمل حاليًّا في تنفيذ مزلقان بوادي كسان.

وفي مجال سفلتة الطرق والاهتمام بها تقوم البلدية حاليًّا بسفلتة العديد من الطرق وصيانتها بما يكفل سلامة المسافرين من خلالها وكذلك سلامة مركباتهم بما لا يعرضها للتلف أو التعطل أثناء السفر، وهي (أعمال السفلتة لطريق ضبيان، أعمال السفلتة لطريق الحثران، أعمال سفلتة قرية باحان بمركز وسانب، إعادة السفلتة بمندر العوص وأعمال السفلتة بقرى مركز روام).

وفيما يتعلق بمجهودات البلدية لتحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوه البصري الذي يأتي ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية في كافة المناطق، فقد قامت البلدية مؤخرًا بالسعي نحو هذا الهدف وذلك من خلال تحسين مداخل العديد من المدن بالمحافظة والقضاء على القمامة الموجودة بالشوارع من خلال عمليات الكنس الآلي واليدوي وانتشار عمال النظافة في كافة الأحياء والشوارع وحرص البلدية على توفير العديد من الحاويات الخاصة بجمع القمامة والاهتمام كذلك بالمسطحات الخضراء التي تعطي لمسة جمالية في أي مكان.

كما قامت البلدية بالاهتمام بأعمدة الإنارة وصيانتها والاهتمام بها وتركيب العديد من الكشافات وأجهزة الإنارة على الطرق وفي الحدائق، وتمديد شبكات الإنارة بطريق “فو” وجزء من عقبة شوكان، وكذلك أعمال تمديد الكيابل للإنارة في عقبة (غمرة).

واختتم حافظ بأن من ضمن المشاريع الهامة التي تعكف البلدية على تنفيذها حاليًّا إنشاء ملعب بمنتزه العوص؛ حتى يكون متنفسًا للشباب يستخرجون من خلاله طاقاتهم ومواهبهم.