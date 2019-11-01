مشروع قانون يلزم الأطفال بالنوم في الـ 10 مساءً!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

نشرت مقاطعة تشجيانغ الشرقية، في الصين، مشروعًا مبدئيًا، يقترح وجوب ذهاب الطلاب إلى النوم في ساعات مبكرة، حتى لو لم ينهوا واجباتهم المدرسية المكلفين بها.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، اقترح القانون أن تكون الساعة 9 مساءً لطلاب المدارس الابتدائية والـ 10 مساءً لطلاب المدارس الإعدادية، بالإضافة إلى ذلك، يمنع القانون الذي تمت صياغته، المدارس، من إعطاء امتحانات للطلاب تعتبر “صعبة للغاية”.

يُجبر الطلاب الصينيون على أداء فروض منزلية كثيفة، ويعلوها عدد كبير من الأنشطة، والتي غالبًا ما تبقيهم مستيقظين حتى وقت متأخر من الليل.

ويحظر القانون الجديد على الآباء، التنافس مع الآخرين فيما يتعلق بمستوى أطفالهم، وحظر الدروس الإضافية خلال عطلات نهاية الأسبوع والإجازات.

يشعر بعض الآباء بالقلق، حيال هذا القانون، حيث يرون أن تخفيف عبء الواجبات المنزلية سيتسبب في أن يكون الطالب غير جاهز للامتحانات ودخول الجامعة مستقبلًا، والتي تستلزم تنافسًا قويًا.

وكتب أحد المستخدمين على منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo: “أنا أعارض ذلك، فهذا سيؤدي إلى افتقار الشعور بالمسؤولية من سن مبكرة”، وكتب آخر: “هذا هراء، هل سيظل هناك أي مستقبل للبلاد بعد ذلك؟”، بينما علق آخر بقوله: “دعوا الأطفال يكونوا أطفالًا ونكون سعداء”.