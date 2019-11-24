مشوار #الهلال قبل النهائي الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

قدم نادي الهلال أداءً مميزًا في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، قبل الوصول إلى المحطة الأخيرة بمواجهة نادي أوراوا الياباني.

وكانت انطلاقة الهلال أمام فريق العين الإماراتي في الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث فاز أزرق العاصمة بهدف دون رد.

وفي الجولة الثانية فاز الهلال على الدحيل القطري بثلاثية مقابل هدف، أما في الجولة الثالثة فخسر الهلال من نادي استقلال طهران الإيراني بثنائية مقابل هدف.

وتمكن الهلال من الفوز على استقلال طهران بالجولة الرابعة بهدف دون رد.

وعاد الهلال وفاز على نادي العين بثنائية دون رد في الجولة الخامسة، ثم التعادل مع نادي الدحيل في الجولة السادسة بثنائية لكل فريق.

وفي دور ثمن النهائي، فاز الهلال على الأهلي ذهابًا بنتيجة 4-2 وخسر الأزرق في الإياب بهدف دون رد.

وواصل الهلال تفوقه في دور الثمانية، حيث تعادل مع الاتحاد ذهابًا بدون أهداف، وفاز بثلاثية مقابل هدف في لقاء الإياب.

وتأهل الهلال لدور الأربعة، من أجل مواجهة فريق السد القطري حيث فاز الهلال في قطر بنتيجة 4-1، ثم خسر في الرياض بنتيجة 4-2 من السد لكن الهلال تأهل بمجموع الأهداف.

وفي ذهاب النهائي، فاز الهلال بهدف سجله البيروفي أندري كاريلو.