مصادرة نصف طن رمان فاسد بعرعر

المواطن - عرعر

ضبطت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة صحة البيئة في بلدية شرق عرعر، خلال الجولات الميدانية المكثفة كمية من الرمان المنتشرة بالأسواق غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأتلفت الفرق الرقابية كافة الكميات والتي بلغت نحو 500 كغم من الرمان حسب الطرق النظامية المتبعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت المتعلقة بالصحة العامة لضبط ورصد أي مخالفات، والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات واللوائح الصحية.

وأهابت أمانة منطقة الحدود الشمالية وكافة البلديات التابعة المواطنين بعدم التردد في سرعة الإبلاغ عن المخالفات، من خلال الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940 أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي للأمانة والبلديات.