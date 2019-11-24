مصادرة ٣٠٠٠ دجاجة فاسدة قبل توزيعها بالباحة

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

قام مراقبو أمانة منطقة الباحة بضبط ومصادرة كميات كبيرة من الدجاج الفاسد، تقدر بعدد تجاوز أكثر من ٣٠٠٠ دجاجة مجمدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وكانت الكمية مُعدة وجاهزة للتوزيع والتسويق على المستهلكين قبل ضبطها.

كما تم ضبط سيارة مبردة وأخرى سيارة مكشوفة كانت تقوم بنقل دجاج مبرد بطريقة عشوائية غير متوافقة مع المعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة في النقل والتخزين، وتم مصادرة وإتلاف كامل الكميات المضبوطة بالطرق المناسبة بعد الكشف عليها من قبل المختصين بالأمانة، وتحصيل الغرامات اللازمة وفق اللائحة.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الفرق الميدانية بأمانة منطقة الباحة تواصل الجولات الرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة بهدف رفع المستوى الصحي للمنشآت وحفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين، مؤكدًا بأن الأمانة لن تتهاون مع المخالفين وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عليهم بحدها الأعلى.

وحث الدكتور السواط المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية من خلال الاتصال على مركز البلاغات للأمانة على الرقم الموحد 940 أو تقديم بلاغ عبر موقع الأمانة، مشددًا في ذات الوقت على التجار وأصحاب المحلات والمراكز الغذائية والمنشآت التي تقدم الأطعمة كالمطاعم والمطابخ والبوفيات بأهمية التعاون وتقديم المصلحة العامة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والمتابعة المستمرة والإشراف المباشر على العاملين.