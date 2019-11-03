مصادر: الإعلان عن نشرة إصدار أرامكو في هذا الموعد

مصادر: الإعلان عن نشرة إصدار أرامكو في هذا الموعد

2019/11/03
الساعة 9:22 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت مصادر مطلعة أنه سيتم الإعلان عن نشرة إصدار أرامكو في 10 نوفمبر المقبل، وفقاً لـ”العربية نت”.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت، اليوم الأحد، موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

ومن المقرر أن تعقد شركة أرامكو مؤتمراً صحافياً اليوم الأحد، لكشف تفاصيل مهمة حول خطة وموعد الطرح العام الأولي للشركة.


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