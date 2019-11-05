مصادر “المواطن” تكشف سبب تعنيف طفلتي حائل والضحيتان ترفضان مغادرة المنزل

المواطن - هدى المطيري - حائل

أوضحت مصادر خاصة لـ “المواطن” أن الجهات المعنية توصلت مساء أمس الاثنين للرجل الذي ظهر بمقطع فيديو بمنطقة حائل وأثار موجة من الغضب العارم على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعنف طفلتين.

واتضح أن الرجل من الجنسية اليمنية وهو أب لإحداهما بينما الأخرى هي ابنة أخت زوجته وهما طالبتان بالمدرسة التاسعة والعشرون بحي صديان الشرقي بمنطقة حائل.

وعلمت “المواطن” من مصادر مطلعة أن الرجل صاحب سيرة حسنة بين أقاربه وجيرانه ولم يقصد أن يعنف الطفلتين وإنما عمد لهذا التصرف من باب التأديب لأن إحداهما أقدمت على عض الأخرى وهما داخل السيارة حيث ذكر أن إحدى الطفلتين كثيرة الحركة وتعمد للصراخ بشكل دائم مما جعله يلجأ لهذا الأسلوب في التربية للحد من سلوكها المزعج! رغم أنه لم يكن ضربًا مبرحًا على حد قوله.

وتبين لـ “المواطن” أنه عند مباشرة الحالة من الجهات المختصة لم تظهر على الطفلتين أي آثار للعنف أو الإيذاء النفسي وأن الطفلتين فضلتا البقاء مع رب الأسرة وتحقيقًا لمصلحة الأسرة رأت وحدة الحماية الإبقاء على الطفلتين مع أسرتهما لعدم وجود ما يستدعي فصلهما حيث أظهرت الطفلتان مدى تعلقهما بأسرتهما وأن ما حدث لم يكن إلا زوبعة في فنجان بسبب جهل الرجل بأساليب التربية .