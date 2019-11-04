مصالحة الجماهير هدف نجوم الاتحاد ضد الوصل

المواطن - محمد سمعه

يهدف نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى مصالحة جماهير العميد بتحقيق نتيجة إيجابية اليوم ضد الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويعاني الاتحاد من تراجع نتائجه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تلقى أربع هزائم متتالية من الحزم والوحدة وأبها ثم الأهلي.

وإذا نجح لاعبو الاتحاد في الفوز اليوم على فريق الوصل والعبور لدور الثمانية، سيُهدئ الفوز من غضب الجماهير الاتحادية التي كانت تتمنى من فريقها المنافسة على لقب الدوري في الموسم الجاري.

وكانت مباراة الذهاب انتهت في الإمارات بفوز الاتحاد بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن يستمع جمهور الاتحاد اليوم الاثنين إلى خبر سار حول المدرب الجديد المقرر تعيينه لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للتشيلي خوسيه لويس سييرا.

وقال الإعلامي الرياضي سلطان الأسمري عبر حسابه في تويتر: يصل بإذن الله مساء الاثنين إلى جدة المدرب الهولندي تين كات.

وأضاف الأسمري أن المدرب الهولندي تين كات سيتواجد في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة لمتابعة أداء فريق الاتحاد أمام الوصل.

وفي وقت سابق، كشف أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد عن موعد قدوم المدرب الجديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وقال أنمار الحائلي في فيديو لأحد جماهير الاتحاد أمس الأحد: المدرب الجديد يأتي في هذا الأسبوع بإذن الله.

ودخل العديد من المدربين قائمة الترشيح لتدريب نادي الاتحاد بعد إقالة سييرا، مثل البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب ألميريا الإسباني، والبرتغالي جوزيه جوميز مدرب الأهلي السابق، والكرواتي زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا، والروماني ماريوس سوموديكا مدرب الشباب السابق.