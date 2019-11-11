مصر تقلبها على غانا وتتأهل مبكرًا

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة مصر ضد غانا، التي أُقيمت على إستاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بتحويل منتخب الفراعنة لتأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية.

مصر ضد غانا:

وبدأت مباراة مصر ضد غانا بشكل سريع، ومرر رمضان صبحي كرة بينية لزميله عمار حمدي، ولكن الهجمة لم تكتمل، ورد منتخب النجوم السمراء سريعًا عن طريق أوبينج إلا أن تسديدته مرت بعيدًا.

وتمكن قائد منتخب النجوم السمراء ياه يبواه من هز الشباك في الدقيقة السادسة، واستمرت محاولاتهم لتسجيل هدف ثانٍ، ولكن دفاع الفراعنة ظهر بشكل جيد، قبل أن يسجل مصطفى محمد هدف التعادل في مباراة مصر ضد غانا عند الدقيقة 12.

وأهدر صلاح محسن فرصة هز الشباك، قبل أن يبعد الحارس محمد صبحي تسديدة من فوبي، لينتهي الشوط الأول من مباراة مصر ضد غانا بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ارتكب المدافع محمد عبدالسلام خطأ فادحًا، ليخطف صامويل أوبينج الكرة ويراوغ صبحي، ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 46، وانتفض لاعبو الفراعنة بحثًا عن التعادل.

ونجح رمضان صبحي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83، قبل أن يلعب اللاعب ذاته كرة مميزة من ركنية، حولها أحمد ريان برأسه في الشباك عند الدقيقة 88، لتنتهي مباراة مصر ضد غانا بفوز الفراعنة.

وضمن منتخب مصر التأهل رسميًّا إلى منافسات دور الأربعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق نقطتين عن الكاميرون الوصيف.