مصر ستخفض بعض أسعار السلع التموينية

المواطن - القاهرة

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير التموين المصري، علي مصيلحي، قوله اليوم السبت: إن الحكومة ستخفض بعض أسعار السلع المدرجة على البطاقات التموينية اعتبارًا من ديسمبر.

وقال مصيلحي: إن سعر زجاجة سعر زجاجة زيت الطهي سيقل إلى 17 جنيهًا مصريًّا مقابل 19 جنيهًا، وسيقل سعر السكر إلى 8.5 جنيه للكيلو جرام بدلًا من 9.5 جنيهات، بينما سيخفض سعر الأرز إلى ثمانية جنيهات للكيلو بدلًا من تسعة جنيهات، وسينزل الدقيق (الطحين) المعبأ إلى 6.5 جنيه بدلًا من 6.75 جنيه.

ولم يوضح وزير التموين سببًا لخفض تلك الأسعار.

وأعادت الحكومة 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية في أكتوبر بناء على أمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.