مصليات متنقلة في الأماكن العامة بالرياض 
استفاد منها 2946 مصليًا في شهر

مصليات متنقلة في الأماكن العامة بالرياض 

2019/11/13
الساعة 1:33 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - الرياض

وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض مصليات متنقلة، في عدد من الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحامًا من المواطنين والمقيمين؛ وذلك لتمكينهم من إقامة صلاتي المغرب والعشاء جماعة في وقتها، كما وزّعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.

واستفاد من المصليات الموزعة 2946 مصليًا بواقع 38 فرضًا على 8 مواقع في مدينة الرياض خلال الشهر الماضي.

وأوضح مدير عام فرع منطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، قد أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • معرض توعوي عن جريمة الابتزاز بالخرج
    •
  • محاضرة توجيهية لمنسوبي الهيئة في الخرج
    •
  • الشيخ المطوع يستعرض أعمال الأمر بالمعروف مع رئيس الاستئناف بالمدينة
    •
  • توجيهات وتوصيات خلال اجتماع فروع الهيئة بالرياض
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :