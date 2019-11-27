مصور كندي يوثق التطور السريع في المملكة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال المهندس المعماري المصور الكندي بيتر بوجاكوفيتش، إنه أثناء زياراته إلى دول العالم شهد تغيرات بعض البلدان في التاريخ وتحولها، لكنّ أيًا منها لم تكن مثل تحولات المملكة على وصفه.

وتابع: اكتشاف واستغلال النفط أدى إلى تدفق غير مسبوق للثروة في المملكة، ودفع البلاد إلى صدارة اقتصادات العالم، ومن جانب آخر يصر الشعب السعودي على التمسك بقيمه وتقاليده، ما أدى إلى خلق مزيج مبهر في الحضارة السعودية.

عاش بوجاكوفيتش في الرياض منذ 5 سنوات، ورصد بصوره التغيرات والتطورات خلالها، وألف كتابًا بعنوان Kingdom of Sand and Cement، متابعًا أنه أمضى نصف العقد الماضي في السفر إلى البلاد؛ بدافع الرغبة في توثيق المواقع التاريخية، ورصد التغييرات الاجتماعية.

وقال في كتابه: كجزء من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز السياحة في المملكة، تعمل البلاد الآن للحفاظ على بعض المواقع التاريخية، يأتي ذلك مع تمكن مذهل من السعوديين أنفسهم من التمسك بماضيهم الثقافي، ففي عطلة نهاية الأسبوع، يقود العديد من الشباب سياراتهم إلى الصحراء لتناول وجبة شهية تمامًا كما كان يفعل أسلافهم.

ولي العهد:

وقال إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يتمتع بدعم محلي كبير، متابعًا: أود أن أقول إن الناس الذين تحدثت معهم حول ابن سلمان، رأوه شخصية إيجابية، ويرجع الفضل في ذلك إلى أنه يجري الكثير من التغييرات التي لم يتمكن أي شخص آخر من تنفيذها، هناك الكثير من التفاؤل والطاقة الإيجابية في جيل الشباب بسبب ذلك.

صور بيتر:

صور تُظهر أعمال الحفر والبناء في الرياض.

الرياض، موطن الفنادق الفخمة مثل فندق ريتز كارلتون.

عائلة سعودية تتمتع بنزهة تحت جسر سريع في وادي حنيفة.

صورة توثق سرعة نمو البنية التحتية في المملكة.

مركز الملك عبد الله المالي، رمز معماري للثروة والسلطة في المملكة.

نساء يتمتعن بنزهة في قلعة المصمك بالرياض.

يتطلب النمو السكاني السريع في المملكة بناء وتوسع مستمرين، كما هو الحال في هذا الموقع في العمارية.

حي جديد قيد الإنشاء في وادي لبن.

حصن تاريخي في واحة بالقرب من خيبر.

مبنى طيني في الديرة.

شباب في بحيرة خرارة بالقرب من الرياض.