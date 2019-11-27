مصير إدين هازارد حول المشاركة أمام برشلونة

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحافية إسبانية اليوم الأربعاء، عن مصير اللاعب البلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني من المشاركة أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم 18 ديسمبر المقبل.

وقالت صحيفة أس الإسبانية إن إدين هازارد عانى من كدمة قوية في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي التي أُقيمت بالأمس في دوري أبطال أوروبا، حيث سيحتاج فقط للغياب لمدة 10 أيام عن ريال مدريد.

وأكدت أس على أن هازارد سيشارك بشكل طبيعي أمام برشلونة في كلاسيكو الليجا بالشهر المقبل.

وكان ريال مدريد تعادل بنتيجة هدفين لكل فريق مع باريس سان جيرمان، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل فريق ريال مدريد.

وسجل لريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة هدفين، بينما سجل للنادي الباريسي كيليان مبابي وسارابيا.