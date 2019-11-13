مضاربة نسائية بقطار لندن بسبب بيضة !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

اعتدت إحدى راكبات القطار بلندن، على سيدة أخرى بالضرب؛ بسبب تناولها بيضة مسلوقة في قطار السادسة صباحًا المتجه من إيسكس إلى لندن، بحجة أنها تسيء إلى المظهر العام.

قالت إيركا من أمريكا الجنوبية، أنها بدأت بتناول فطورها وفوجئت بإحدى السيدات تسألها إذا كانت تستطيع التحدث بالإنجليزية، فأجابت بالنفي لأنها استشعرت الخوف منها، واعتقدت أنها ستتوقف عند ذلك، لكنها أخبرتها بأنها مقرفة.

أصرت سامنثا ميد، 50 عامًا، على استفزاز إريكا، حتى تطور العراك بينهما، وضربتها، ودفعت كل منهما الأخرى بقوة في الاتجاه المقابل دون تدخل من المحيطين.

وبحسب موقع ميرور البريطاني، أبلغت إيركا الشرطة المختصة عن الواقعة، وانتقل الأمر إلى المحكمة التي استمعت إلى أقوال السيدتين.

كان مبرر سامنثا أن رائحة القطار كانت كريهة، ما جعلها تشعر بالاشمئزاز والغثيان، كما أن تناول البيض المسلوق في مكان عامٍ يضفي مظهرًا سيئًا وغير حضاري.

وعندما سُئلت إيركا في المحكمة عن سبب تناولها البيض في مكان عام في الصباح الباكر، قالت إنه يجب أن تتناول الطعام في ذلك الوقت بسبب نظامها الغذائي.

وأدانت المحكمة سامنثا، للتسبب عمدًا في المضايقة، وغُرمت بمبلغ 750 جنيهًا إسترلينيًا.