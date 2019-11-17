مطالبات بإنشاء محطة أوزان للشاحنات شمال محايل
بعد تضرر الطبقة الإسفلتية

مطالبات بإنشاء محطة أوزان للشاحنات شمال محايل

2019/11/17
الساعة 10:38 صباحًا
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المواطن - احمد الشهري - محايل

أبدى عدد من مستخدمي طريق جدة الدولي الرابط بين محافظتي محايل وبارق تحديداً عند تقاطع قرية دارس شمال المحافظة استياءهم وتذمرهم من هبوط في الطبقة الإسفلتية على الطريق.

وأوضح مستخدمو الطريق أن هذا الهبوط في الطبقة الإسفلتية قد يتسبب في حدوث العديد من الأضرار في مركباتهم والتي قد تكبدهم خسائر كبيرة.

وأشاروا إلى أن هذا الهبوط جاء نتيجة لحمولة عدد من الناقلات والشاحنات التي تكون محملة بحمولة زائدة عن المسموح به، مؤكدين أن الطريق يشهد كثافة مرورية عالية على مدار الساعة وخصوصا أنه يؤدي إلى عدد من المدارس وجامعة الملك خالد فرع تهامة.

من جهتهم طالب مستخدمو الطريق من الجهات المعلنة بضرورة وضع الحلول المناسبة والتي تكفل عدم تكرار هذا الهبوط وإنشاء محطة لوزن الناقلات والشاحنات على ذات الطريق.

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