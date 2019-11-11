مطر وسيول وجمال.. لقطات من أمطار اليوم

المواطن - الرياض

حرص مواطنون على التقاط مقاطع فيديو للأمطار التي هطلت اليوم الاثنين على بعض المناطق في المملكة، لتظهر مشاهد جمالية تثير المشاعر.

ووثقت بعض المقاطع مناظر للسيل والإبل التي ترعى في حفر العتش (شمال شرق الرياض)، بالإضافة إلى الأمطار التي هطلت غرب سامودة في منطقة القصيم.

والتقط المواطن محمد الخريف مقطع فيديو للأمطار في شعيب محرقة غرب الحفيرة، كما شارك حمد السلوم مقطع فيديو للأمطار الغزيرة في مركز الحفيرة ‏التي تبعد عن شمال الرياض 130 كيلومتراً.

وأظهر مقطع فيديو للمواطن بدر الناحز سيل محارق الشمالية وهو يصب في شعيب الطيري اليوم الاثنين، ووثق مقطع آخر للمواطن أبو فارس الحميد الأمطار التي هطلت شمال شرق تربة في منطقة مكة المكرمة.

وحذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تقلبات جوية مختلفة وأمطار رعدية على بعض مناطق المملكة ابتداءً من يوم غدٍ وحتى يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى أنها تتوقع حالة مطرية على أجزاء من المملكة.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، بهطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة السرعة وتزداد فرصة هطول الأمطار الرعدية على المناطق المصحوبة بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جريان السيول.