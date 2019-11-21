مطور برمجيات: احذفوا واتساب فوراً!
يجعل الهاتف سهل الاختراق

مطور برمجيات: احذفوا واتساب فوراً!

2019/11/21
الساعة 10:54 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

حذر مطور برمجيات يدعى بافيل دوروف من تطبيق واتساب، داعيًا مستخدمي التطبيق لحذفه بشكل سريع من هواتفهم الذكية.

ورأى الخبير الذي أسس تطبيق التراسل تيليغرام، أن واتساب يجعل من هاتف المستخدم سهل الاختراق من قبل القراصنة وأجهزة الأمن الحكومية.

ولم يكشف دوروف الذي أسس تطبيقاً منافساً لـ واتساب، عن الآلية التي يتم بها اختراق هاتف المستخدم، بل اكتفى بالإشارة إلى أن المخترقين بإمكانهم الحصول على جميع بيانات المستخدم عبر إرسال مقطع فيديو إليه.

وأعرب الخبير عن ثقته بأن نقاط الضعف في التطبيق ستستخدم لانتهاك حقوق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما أن الاستخبارات الأمريكية ستشارك البيانات التي ستجمعها مع أجهزة الاستخبارات في بلدان أخرى.

 

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