معالم التسويقية تدير حسابات التواصل الاجتماعي
لحساب الجهات الحكومية والشركات التجارية

معالم التسويقية تدير حسابات التواصل الاجتماعي

2019/11/11
الساعة 3:28 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - الرياض

أعلنت شركة معالم التسويقية عن استقبالها لطلبات إدارة حسابات التواصل للجهات الحكومية والشركات التجارية؛ وذلك من خلال توفيرها لأفضل المحتويات المتخصصة بمختلف المجالات الاجتماعية والتسويقية.

كما تعمل الشركة على خطط تسويقية متكاملة مع مختلف عملائها بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات وتفعيل دور العلاقات العامة؛ وأوضحت الشركة أنها تستقبل طلبات عملائِها عبر البريد الإلكتروني الرسمي لها [email protected]

الجدير بالذكر أن شركة معالم شركة سعودية تعمل في مجال التسويق وإدارة العلاقات العامة وتنظيم الفعاليات؛ وتهدف إلى تنمية الشركات التجارية الربحية.

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