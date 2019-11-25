معايير استحقاق دعم حساب المواطن

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار بشأن معايير استحقاق دعم البرنامج.

وقال حساب المواطن: إن معايير الاستحقاق هي المعايير التي يتم التحقق منها لتحديد قيمة الدعم النقدي الذي يصرف للمتقدم وأسرته، وهي: مجموع الدخل للأسرة، وعدد أفراد الأسرة، وأعمار أفراد الأسرة، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله.

التسجيل مستمر:

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق شهر يناير من العام الجديد، عبر هذا الرابط: (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

شروط الأهلية:

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.