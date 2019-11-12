معرض توعوي عن جريمة الابتزاز بالخرج

المواطن - الخرج

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الخرج، بمعرض توعوي، عن جريمة الابتزاز، في الكلية التقنية للبنات بالمحافظة.

كما صاحب المعرض مسابقة تثقيفية في كتاب معالي الرئيس العام (جريمة الابتزاز).

ويبرز المعرض جهود الرئاسة العامة في التوعية بخطر جريمة الابتزاز، والطريقة المثلى للتعامل معه.

كما وزعت مطبوعات الرئاسة العامة، وشهدت المشاركة إقبالاً كبيرًا وتفاعلاً من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والزائرات.

وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، ودعم وتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتأتي هذه المشاركة في إطار خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض.