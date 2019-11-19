معسكر الإمارات يُجهز #العدالة

المواطن - مروة نبيل

قررت إدارة نادي العدالة إقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، بداية من يوم الجمعة المقبل، استعدادًا للمنافسات الرسمية المقبلة.

وأوضح حساب نادي العدالة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن معسكر الفريق الأول لكرة القدم سيكون في منطقة جبل علي، وسيستمر لمدة أسبوع.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، اليوم الثلاثاء، معسكره بالمنطقة الشرقية في الخُبر بعد ثلاثة أيام من انطلاقته، وجاء قرار الإدارة بعد تأجيل الجولتين الـ11 والـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأدى لاعبو العدالة مرانًا صباحيًّا اليوم في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وتوجهوا بعد ذلك إلى الأحساء، ومنح المدير الفني التونسي نصيف البياوي راحة للاعبين اليوم وغدًا، على أن تستأنف التدريبات، عصر يوم الخميس.

يُذكر أنه تم تأجيل مباراة العدالة ضد الهلال في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ نظرًا لخوض الزعيم لنهائي دوري أبطال آسيا 2019 أمام فريق أوراوا الياباني.