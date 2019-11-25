معسكر الإمارات يُجهز #النصر
للاستعداد للمباريات المقبلة

معسكر الإمارات يُجهز #النصر

2019/11/26
الساعة 12:26 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكرًا خارجيًّا في مدينة جبل علي الإماراتية، بداية من اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمنافسات العالمي المقبلة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا في استغلال فترة التوقف الحالية، وتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فنيًّا وبدنيًّا بأفضل شكل ممكن.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد خسر ضد الوحدة بهدف دون رد بالأمس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ما أثار غضب جماهيره.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث، والهلال المتصدر، ولكنه يملك مباراة مؤجلة.

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