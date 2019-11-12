معسكر دبي يُجهز #الفتح

المواطن - مروة نبيل

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، اليوم الثلاثاء، مدينة جبل علي بإمارة دبي، استعدادًا لبدء المعسكر الخارجي.

ويأتي معسكر الفتح استغلالًا لفترة التوقف التي تشهدها بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومن المقرر أن يستمر لمدة خمسة أيام.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بدنيًّا وفنيًّا في معسكر دبي، كما سيخوض مباراة ودية.

ورافق بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في معسكر دبي، رئيس النادي سعد العفالق، وعضو مجلس الإدارة خالد المخايطة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة نظيره أبها، يوم الجمعة الموافق 22 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.