مغردون يتذكرون هالة فؤاد بعد وفاة ابنها هيثم أحمد زكي

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أعاد مغردون التذكير بالفنانة المصرية الراحلة هالة فؤاد بعد وفاة ابنها هيثم أحمد زكي الممثل الشاب الذي توفى في ذات عمر أمه.

وكانت وفاة هيثم ابن الفنانَين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد قد صدمت العديد من الفنانين وجماهير الفن وحتى المواطنين المصريين غير المهتمين بالفن نظرًا لما ارتبط بحياة هذا الشاب الراحل من معان مؤلمة.

وفقد هيثم أحمد زكي أمه هالة فؤاد وهو في سن مبكرة وذاق مرارة اليتم مرة أخرى حين توفي والده قبل أكثر من عقد ليقضي هيثم أكثر من 13 عامًا وحيدًا بلا أب وبلا أم.

والمعروف أن هالة فؤاد هي ممثلة مصرية راحلة ولدت في 26 مارس 1958 وتوفيت يوم 10 مايو 1993.

حصلت هالة فؤاد على درجة البكالوريوس من كلية التجارة عام 1979، وهي ابنة المخرج أحمد فؤاد الذي كان يسند إليها منذ كانت بعمر سنتين أدوار طفلة في الأعمال مثل أفلام العاشقة وإجازة بالعافية ورجال في المصيدة، إلا أن بدايتها الحقيقة في دور البطولة في فيلم “مين يجنن مين” إلى جانب الفنانين محمود ياسين وحسين فهمي، وقدمت من بعده العديد الأدوار المميزة، وكان فيلم اللعب مع الشياطين في عام 1991 آخر أعمالها قبل اعتزالها وارتدائها للحجاب بعد مرضها.

في عام 1983 تزوجت هالة فؤاد من الممثل أحمد زكي في زفاف أسطوري بعد قصة حب وأنجبا ابنهما الوحيد هيثم أحمد زكي لكن زواجهما لم يستمر طويلًا، حيث انفصلا بسبب انشغالها بالتمثيل، ثم تزوجت من الخبير السياحي عز الدين بركات، وأنجبت منه ابنها الثاني رامي.