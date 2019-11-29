مفاجأة رينارد قد تضمن الفوز للأخضر

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن مفاجأته التي يود فعلها في تشكيل الأخضر عند مواجهة المنتخب البحريني غدًا السبت في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الخليج.

وقال رينارد في المؤتمر الصحافي قبل مباراة البحرين: سيكون هناك سبعة لاعبين جدد مع الأخضر وبالمناسبة، هم ليسوا من الهلال وليسوا من أبطال دوري أبطال آسيا، وأنا أتابعهم منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وتأتي مفاجأة رينارد من أجل تحسين صورة الأخضر، الذي ظهر بصورة مخيبة للآمال في مباراة الكويت أول أمس الأربعاء حيث فاز المنتخب الكويتي بثلاثية مقابل هدف.

ووعد رينارد جماهير المنتخب السعودي، بأن منتخبهم سيظهر بصورة مختلفة أمام المنتخب البحريني طامحًا فقط للفوز ولتجديد آماله في المنافسة على بطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، غدًا السبت نظيره البحريني في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات، حيث تُقام مباراة السعودية والبحرين غدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وكان الأخضر خسر في الجولة الأولى من المنتخب الكويتي بثلاثية مقابل هدف، أما المنتخب البحريني فتعادل بدون أهداف مع منتخب سلطنة عُمان.