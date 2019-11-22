مفاجأة سعيدة لـ #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي، خبرًا سارًّا، وذلك قبل مواجهة النادي الفيصلي غدًا السبت، في الجولة العاشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت تقارير إخبارية أن عبدالفتاح عسيري، نجم الأهلي، أصبح جاهزًا بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا أثناء تواجده في معسكر لـ المنتخب السعودي.

جدير بالذكر أن هذا الخبر يُمثل مفاجأة سعيدة للمدرب السويسري كريستيان جروس الراغب في وجود كافة العناصر المهمة لفريق الأهلي من أجل الفوز في المباريات المقبلة.

وفي وقت سابق، قالت تقارير صحافية مصرية: إن الأهلي سيقدم مليون دولار أمريكي على طاولة الزمالك للتعاقد مع محمود علاء لمدة ستة أشهر بداية من يناير 2020 وحتى الصيف المقبل على سبيل الإعارة.

ويأتي هذا التحرك بفضل إصرار المدرب جروس، الذي حدد محمود علاء كأول صفقة يرغب في إبرامها للراقي من أجل تحسين النتائج والمنافسة بقوة على البطولات في الموسم الجاري.

وقالت تقارير صحافية في وقت سابق: إن جروس لا يريد الإبقاء على المدافع البوسني إيرفين زوكانوفيتش في صفوف الراقي خلال الفترة المقبلة.

وكان زوكانوفيتش انضم لـ الأهلي في أغسطس الماضي لمدة عامين قادمًا من صفوف نادي جنوى الإيطالي، لكن اللاعب البوسني لم ينجح في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للراقي منذ انطلاق الموسم.