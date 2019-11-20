مفاجأة لعشاق السيارات في موسم الرياض

المواطن - الرياض

أعلن موسم الرياض أنه سيتم عرض سيَّارة أوستن مارتن لأول مرة في العالم.. في معرض الرياض للسيارات.

وقال موسم الرياض، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: خليك أول من يشوفها وسجل اسمك لشرائها، اشترِ تذكرتك قبل ما تطير”.

وأضاف موسم الرياض، أنه يمكن حجز التذاكر من خلال الرابط التالي (هنا).

يتم عرض سيَّارة أوستن مارتن لأول مرة في العالم .. في #معرض_الرياض_للسيارات 😍

خلك أول من يشوفها وسجل اسمك لشرائها 🧡

اشتر تذكرتك قبل ما تطيرhttps://t.co/Pt8Lq4xsT0#موسم_الرياض pic.twitter.com/RvddZ7Y10D — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 20, 2019