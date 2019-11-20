مفاجأة لعشاق السيارات في موسم الرياض
لأول مرة في العالم

مفاجأة لعشاق السيارات في موسم الرياض

2019/11/21
الساعة 12:27 صباحًا
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - الرياض

أعلن موسم الرياض أنه سيتم عرض سيَّارة أوستن مارتن لأول مرة في العالم.. في معرض الرياض للسيارات.

وقال موسم الرياض، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: خليك أول من يشوفها وسجل اسمك لشرائها، اشترِ تذكرتك قبل ما تطير”.

وأضاف موسم الرياض، أنه يمكن حجز التذاكر من خلال الرابط التالي (هنا).

 

 

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • التجارة تستدعي 483 مركبة هوندا لخلل كارثي
    •
  • فيديو.. هذا ما فعله ثور هائج في سيارة
    •
  • دهس طفل بسيارة مسروقة والقبض على الجاني بالجوف
    •
  • فيديو.. اختراع يقضي على النقطة العمياء في السيارة
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :