مفاجأتان لنادي #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب هينك تين كات المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خبرين سارين وذلك خلال تدريبات نجوم الفريق اليوم الخميس.

وشهدت تدريب الاتحاد اليوم الخميس، عودة كل من الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي والحارس الآخر عساف القرني بعد التعافي من الإصابة.

واستقبل أعضاء الفريق الكروي الأول، مشجع الاتحاد الصغير أحمد مجدي الذي يستعد لإجراء عملية جراحية في القلب.

جدير بالذكر أن تين كات منح لاعبي الاتحاد راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن تكون العودة للتدريبات يوم الأحد المقبل على فترتين صباحية ومسائية.

من ناحية أخرى، أثار اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو لاعب الاتحاد، قلق مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي وذلك بعد أن تم تداول صورة له وهو في الإمارات حاليًا.

وانتشرت الصورة بقوة عبر موقع ” تويتر” حيث قيل إن فيتشيو سيرحل عن الاتحاد من أجل الانتقال للدوري الإماراتي في الفترة المقبلة.

وأثار قرار إيميليانو فيتشيو بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حالة من الجدل، خاصة أنه جاء بشكل مفاجئ.

وعلق الناقد الرياضي سلطان اللحياني على هذه الأزمة قائلًا: “فيتشيو لاعب الاتحاد وجد نفسه خارج حسابات الفريق بالفترة المقبلة؛ ولذلك استغل المشاكل الإدارية ليكون السبب مستحقات وليس مستواه”.