مفاجأت #الهلال متواصلة قبل الإياب

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي الهلال تقديم مفاجأة سارة لنجومه القدامى، وذلك قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 24 نوفمبر الجاري في اليابان.

وقالت تقارير صحافية: أن إدارة الهلال ستخصص مقاعد في إحدى الطائرات الأربع التي ستحمل الجماهير إلى اليابان، لحضور مباراة الإياب هناك.

وستقوم إدارة الهلال بالتكفل بثمن تذكرة وإقامة نجوم النادي القدامى من أجل حضور مباراة الإياب، التي ينتظرها كل عاشق للهلال على أحر من الجمر.

وفي السياق ذاته، كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، عن هديته لسباعي المنتخب السعودي العائد إلى فريق الهلال استعدادًا لإياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن الجهاز الفني للأزرق بقيادة رازفان لوشيسكو قرر منح سباعي المنتخب راحة من تدريبات الفريق اليوم الجمعة.

وكان الهلال فاز في الذهاب يوم 9 نوفمبر على أوراوا بهدف دون رد، سجله اللاعب البيروفي أندري كاريلو.

ويطمح الفريق الهلالي في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه؛ وذلك أملًا في التأهل لـ بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر في شهر ديسمبر المقبل.