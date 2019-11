مقتل وإصابة العشرات برصاص القناصة في إيران

المواطن - متابعة

سقط عشرات المحتجين في إيران، بين قتيل ومصاب برصاص القناصة من فوق الأسطح والمروحيات، وملاحقتهم في الطرقات بالهروات والعصي، بحسب ما أكد تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية.

وفي فيديو بثته على حسابها على تويتر فجر الثلاثاء، أظهرت بعض المشاهد الصادمة كيف تمت ملاحقة المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع، اعتراضاً على ارتفاع أسعار البنزين بشكل كبير.

كما لفتت إلى أن بعض الجثث كما الجرحى “سحبوا” من المستشفيات، مؤكدة مقتل أكثر 140 محتجاً وفقاً لتقارير موثقة.

بدوره أعلن المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، شاهين قبادي، على تويتر مساء الاثنين، أن العدد المؤكد لقتلى المحتجين في إيران بلغ 400 شخص، لافتاً إلى أن العدد الفعلي أعلى من ذلك.

وبالعودة إلى أرقام منظمة العفو الدولية فقد ذكرت، أن 143 متظاهراً على الأقل قتلوا في مختلف أنحاء إيران بالاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود في 15 نوفمبر.

وقالت المنظمة، ومقرها لندن، إنه “وفقاً لتقارير موثوق بها.. عدد القتلى هو 143 شخصاً على الأقل. وقد نجمت جميع الوفيات تقريباً عن استخدام الأسلحة النارية”، لافتة إلى أن أحد الأشخاص قضى بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع، وآخر بعد تعرضه للضرب.

وتابعت: “نعتقد أن عدد القتلى أعلى بكثير”، مشيرة إلى أن التحقيقات حول ذلك ما زالت مستمرة. كما دعت المجتمع الدولي إلى إدانة إراقة الدماء.

140+ Iranian protesters have been killed in 5 days. Iranian security forces shot unarmed people on streets, from rooftops & a helicopter. 1,000+ protesters have been arrested. The internet was blocked to stop the world from seeing this. Watch what’s been happening in #Iran. pic.twitter.com/CjA4VnnGY0

— Amnesty International (@amnesty) November 25, 2019