مقتل 16 عراقياً بعد إحراق القنصلية الإيرانية بالنجف

المواطن - متابعة

نقلت رويترز عن مصادر طبية القول إن قوات الأمن العراقية قتلت بالرصاص 16 محتجاً في مدينة الناصرية في جنوب البلاد يوم الخميس فيما فرضت السلطات حظراً للتجول في مدينة النجف بعدما أحرق متظاهرون القنصلية الإيرانية هناك.

وحاول المتظاهرون، مساء الأربعاء، الوصول إلى القنصلية الإيرانية في النجف، فيما عززت الأجهزة الأمنية إجراءاتها في محيط القنصلية، ولكن انتهى الأمر باشتعال النيران في القنصلية.

ووقعت صدامات حدثت بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب بالقرب من مقر القنصلية، مبينة أن قوات مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم؛ مما تسبب في إصابة 17 متظاهرًا خلال المواجهات مع القوات الأمنية في محيط القنصلية الإيرانية في النجف.