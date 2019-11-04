مقتل 77 إرهابيًا في مصر والإطاحة بـ61 من العناصر الإجرامية الخطرة

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية مقتل 77 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على أسلحة مختلفة وذخيرة حية.

وقال المتحدث الرسمي في بيان له إنه في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم عن قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 14 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 115 عربة دفع رباعي.

وأوضح أنه تم القضاء على 77 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع و78 خزنة و20 قذيفة هاون وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء، كما تم تنفيذ عدة عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة.

كما أسفرت العمليات عن اكتشاف وتفجير 376 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات وضبط وتدمير 33 سيارة، و93 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابئ عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة خاصة بالعناصر الإرهابية.

كما تم القبض على 61 فردًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.