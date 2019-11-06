مقتل 9 نساء وأطفال أمريكيين في كمين بالمكسيك

المواطن - متابعة

قتل مسلحون 9 من النساء والأطفال في أعنف هجوم على أمريكيين في المكسيك منذ سنوات؛ مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى عرض المساعدة على الدولة المجاورة للقضاء على عصابات المخدرات التي يعتقد أنها وراء الحادث.

وظهرت في مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بقايا سيارة متفحمة ينبعث منها الدخان وبها فتحات ناجمة عن طلق ناري، وكانت فيما يبدو تقل الضحايا على طريق ترابي عندما تعرضت للهجوم.

ووصف جوليان لوبارون، وهو قريب للضحايا، ما حدث بأنه مذبحة، مضيفًا أن المهاجمين أحرقوا بعض أفراد الأسرة أحياء.

وقال: إن القتلى أربعة أولاد وبنتان وثلاث نساء.

وأكد أليكس لوبارون، وهو قريب آخر للضحايا، أن جميع القتلى أمريكيون، وأن معظمهم يحملون الجنسية المكسيكية أيضًا.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن ترامب عرض على نظيره المكسيكي لوبيز أوبرادور في اتصال هاتفي المساعدة لتقديم القتلة للعدالة.