مقطع متداول يثير استياء أهالي الباحة

المواطن - محمد المقصّي - الباحة
أثار مقطع فيديو متداول لأحد المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي استياء سكان منطقة الباحة لما فيه من كلمات وإسقاطات ليست صحيحة إطلاقًا.
وطالب البعض باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد هذا الشخص الذي وصف سكان منطقة الباحة بالـ “النايمين والكسالى” على حد قوله، وتنمّره من بعض التقاليد والعادات لدى الأهالي وأيضًا تقليده اللهجة بشكل ساخر.
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ضيف
المفروض الحرية الشخصية تكون اوسع حتى ولو في مقطع والناس يتضايقون واحيانا يتلفضون من ضيق نفسي او معيشي والصدور وسيعة ان شاء الله
ضيف
الاستهزاء والسخريه في الناس مايحوز مفروض ياخذ عقابه
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