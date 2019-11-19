مقطع متداول يثير استياء أهالي الباحة
سخر من العادات والتقاليد وتنمر على السكان

مقطع متداول يثير استياء أهالي الباحة

2019/11/19
الساعة 3:05 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - محمد المقصّي - الباحة

أثار مقطع فيديو متداول لأحد المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي استياء سكان منطقة الباحة لما فيه من كلمات وإسقاطات ليست صحيحة إطلاقًا.

وطالب البعض باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد هذا الشخص الذي وصف سكان منطقة الباحة بالـ “النايمين والكسالى” على حد قوله، وتنمّره من بعض التقاليد والعادات لدى الأهالي وأيضًا تقليده اللهجة بشكل ساخر.

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ضيف
ضيف
ضيف

المفروض الحرية الشخصية تكون اوسع حتى ولو في مقطع والناس يتضايقون واحيانا يتلفضون من ضيق نفسي او معيشي والصدور وسيعة ان شاء الله

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23 ساعة
الرمضه
ضيف
الرمضه

الاستهزاء والسخريه في الناس مايحوز مفروض ياخذ عقابه

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1 يوم

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